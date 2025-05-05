ABD’nin Texas eyaletinde, Elon Musk’a ait uzay şirketi SpaceX’in fırlatma sahasının bulunduğu bölgede yapılan oylama sonucunda, bölgenin adı resmen “Starbase” olarak değiştirildi. Cameron ilçesinde gerçekleştirilen oylamada, bölge sakinleri ezici çoğunlukla isim değişikliğini onayladı.

Bölge halkının katılımıyla yapılan referandumda 212 kişi “Starbase” ismine destek verirken, sadece 6 kişi mevcut ismin korunmasını istedi. Oylamaya katılanların büyük kısmını SpaceX çalışanlarının oluşturduğu belirtiliyor.

Cameron İlçesi Seçim Yöneticisi Remi Garza, oylama sonuçlarının mahkeme tarafından onaylanmasının ardından Starbase’in resmen Texas eyaletine bağlı bir belediye olarak kayıtlara geçeceğini açıkladı. Böylece Starbase, hukuki olarak da resmi bir şehir statüsüne ulaşmış olacak.

SpaceX CEO’su Elon Musk da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Starbase artık gerçek bir şehir” diyerek oylama sonucunu kutladı. Musk, daha önce de bölgenin gelecekte büyük bir uzay üssü haline geleceğini ve Mars’a giden yolun buradan geçeceğini ifade etmişti.

Bu gelişmeyle birlikte, SpaceX’in Starship ve diğer uzay görevlerinde kullandığı fırlatma sahasının yer aldığı Starbase bölgesi, yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda hukuki anlamda da önemli bir dönüşüm geçirmiş oldu.