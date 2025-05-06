Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1618 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.465.000,00
|1
|Taşıt
|06DRT112 Plakalı , 2016 Model , BMW Marka , 3L Tipli ara satışa çıkarılmıştır. Aracın Motor, Şanzıman ve Elektronik Aksam Durumu Araç anahtarı olduğu için araç içine girilmiş çalıştırılmıştır. Ayrıca aracı lifte alma imkânı olmadığından yürüyen aksam kontrolleri de yapılamamıştır. Araç motor ve yürür ekipmalanlarının göz ile yerinde olduğu tespiti yapılmıştır. Araç motor no ve şasi no trafik kayıtlarından alınmış, şasi no kontrol edilmiştir. Aracın gizli ayıpları bilinmemektedir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2025 - 11:19
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Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2025 - 11:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 11:19
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2025 - 11:19
(İİK m.114/4)
#ilangovtr Basın No ILN02217390