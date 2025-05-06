Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iki şüpheli daha gözaltına alındı.

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni elde edilen kamera görüntülerinin ardından M.A.D. ve A.Ö. isimli iki kişinin cinayet anında olay yerinde bulunduğunun belirlendiğini duyurdu. Avukat Epözdemir, bu kişilerin eylem üzerinde "ortak hakimiyet kurarak" cinayete iştirak ettikleri gerekçesiyle 1 Mayıs’ta suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı gün kolluk kuvvetlerine yazı göndererek şüphelilerin yakalanmasını talep etti. M.A.D. ve A.Ö., bugün itibarıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Dosyada halihazırda tutuklu bulunan iki sanığın yanı sıra, bu yeni gelişmeyle birlikte toplam dört kişi hakkında işlem yapılmış oldu.

Ahmet Minguzzi Cinayetinde İki Yeni Gözaltı

Avukat Epözdemir, açıklamasında “Hukuki mücadelemiz faillerin tamamı emsal mahiyette cezalandırılana dek sürecektir” ifadelerine yer verdi.

Minguzzi ailesinin avukatı Epözdemir konuyla ilgili açıklamasında dava ile ilgili gelişmeler ışığında "Biricik evladımız Ahmet Minguzzi'nin canice katledilmesine ilişkin olarak dosyaya giren yeni kamera kayıtları nedeniyle tutuklu sanıklarla birlikte olay yerinde bulunan ve eylem üzerinde ortak hakimiyet kurarak cinayete iştirak eden müşterek failler hakkında 1 Mayıs 2025 tarihli şikayetimiz neticesinde soruşturma başlatılmış, aynı gün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu iki şüphelinin yakalanması için kolluğa müzekkere yazılmış ve M.A.D ve A.Ö bugün itibariyle fiilen gözaltına alınmıştır." şeklinde bir açıklamayla kamuoyunu bilgilendirdi.