Trafik cezaları, ceza puanı birikmesi, sağlık şartları ya da ciddi ihlaller nedeniyle ehliyetine el konulan binlerce sürücü, ehliyet affının yürürlüğe girmesiyle yeniden trafiğe çıkmanın hayalini kurmakta. Özellikle ceza puanı nedeniyle belge kaybı yaşayan sürücüler, yapılacak olası bir düzenleme bekliyor. Sosyal medyada #EhliyetAffı etiketiyle yapılan on binlerce paylaşım, taleplerin ne denli büyük olduğunu gösteriyor. Olası bir ehliyet affına dahil olması beklenmeyen suçlar bulunuyor.

Hangi Suçlar Affa Dahil Olmayacak?

Mevcut söylemler ve yasal düzenlemeler ışığında; alkollü veya uyuşturucu etkisinde araç kullananlar, ölümlü trafik kazasına neden olanlar ve ağır trafik suçlarına karışanların, olası bir aftan yararlanması beklenmiyor. Kamuoyunda ehliyet affına yönelik talepler dile getirilirken İçişleri Bakanlığı cephesinden yapılan açıklama, affın yakın vadede mümkün olmadığını gösteriyor. İçişleri bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya: “Ehliyeti alınan sürücü sayısı 689 bin 946”

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 19 Nisan 2025 tarihi itibarıyla ehliyeti geçici olarak geri alınan sürücü sayısının 689 bin 946 olduğunu açıkladı. Yerlikaya, bu sayının büyük kısmı, alkol veya uyuşturucu etkisinde araç kullanmak, alkol testini reddetmek, yıl içinde birden fazla hız ve kırmızı ışık ihlali yapmak, drift atmak ya da kanuna aykırı şekilde çakar tertibatı kullanmak gibi ciddi ihlaller nedeniyle oluştuğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre: 499 bin 88 sürücü, alkol veya uyuşturucu etkisinde araç kullanması ya da alkol testini reddetmesi sebebiyle ehliyetini kaybetti. 28 bin 461 sürücü, 100 ceza puanını aşma, hız ve kırmızı ışık ihlallerini tekrar etme, drift yapma ve çakar tertibatı kullanma gibi nedenlerle belge kaybı yaşadı. 162 bin 397 sürücü, ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarına karışma, sağlık koşullarını yitirme veya adli süreçlere dahil olma gerekçeleriyle geçici olarak ehliyetlerinden oldu.

Yerlikaya: “Sürücü affı konusu, kesinlikle gündemimizde yok.”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullanarak; “Şunu açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim: ‘Sürücü affı’ konusu, kesinlikle gündemimizde yok. Trafik kurallarının ihlal edilmesiyle oluşan bu tablo, ceza vermekten öte, kazaların önüne geçmek ve hayatları korumak amacı taşımaktadır. Aldığımız tedbirler, yollarımızda huzuru ve güvenliği sağlamak adına alınmış, hayatları koruma hedefi taşıyan önlemlerdir.” dedi

Yerlikaya ayrıca her denetimin ve önlemin arkasında bir hayat kurtarma amacı olduğunu vurguladı: “Yaptığımız her denetim, aldığımız her önlem, bir annenin gözyaşını silmek, bir çocuğun yetim kalmasını önlemek içindir.”