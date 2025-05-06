Dijital yayın dünyasında rekabet hız kesmeden sürerken, YouTube Premium kullanıcılarına yönelik önemli bir adım attı. Şirket, yeni “YouTube Premium Duo” abonelik modeliyle iki kişinin aynı Premium avantajlarından daha ekonomik bir fiyatla yararlanmasını hedefliyor.

Reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve çevrimdışı indirme gibi tüm Premium özellikleri içeren Duo paketi, şu anda Hindistan, Fransa, Tayvan ve Hong Kong’da test ediliyor. Hindistan’da belirlenen yaklaşık 2.5 dolarlık fiyat, iki kişi için son derece cazip bir alternatif oluşturuyor.

Kişiye Özel Deneyim, Ortak Kullanım Avantajı

Duo aboneliği; ev arkadaşları, çiftler veya birlikte yaşayan kullanıcılar için özel olarak tasarlandı. Her kullanıcı kendi hesabıyla sisteme giriş yaptığı için kişisel izleme geçmişi, öneriler ve oynatma listeleri ayrı şekilde korunuyor. Böylece ortak kullanımdan taviz vermeden bireysel deneyim sürdürülebiliyor.

Premium Lite’tan Farklı: Tüm Özellikler Dahil

Daha önce sınırlı avantajlar sunan “Premium Lite” paketinin aksine, Duo paketi tüm Premium fonksiyonları içeriyor. Bu da onu fiyat-performans açısından oldukça dikkat çekici hale getiriyor.

Küresel Lansman Tarihi Henüz Net Değil

YouTube Premium Duo’nun küresel çapta ne zaman kullanıma sunulacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor. Şirketten bu konuda resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak kullanıcı alışkanlıklarının çeşitlenmesi, dijital platformların daha kişiselleştirilmiş ve uygun fiyatlı abonelik seçeneklerine yönelmesini kaçınılmaz kılıyor.