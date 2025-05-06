Şüphelinin, saldırgan S.T. adına sahte sosyal medya hesabı açarak manipülatif içerikler paylaştığı belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Tespit Etti

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen teknik çalışmalar sonucunda, M.A. adlı şahıs kimlik bilgileri gizlenmiş sahte hesapla yaptığı paylaşımlar nedeniyle tespit edildi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alındı.

Of Sulh Ceza Hakimliği Tutuklama Kararı Verdi

Gözaltına alınan M.A., çıkarıldığı Of Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakan Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, provokatif ve yanıltıcı içeriklere karşı mücadelenin sürdürüleceğini vurguladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda;



Saldırgan S.T. adına açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüpheli şahıs tespit… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 5, 2025