Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker’in nisan ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulübün borcunun 20 milyon Euro seviyelerinde olduğu belirtilmişti. Ancak kulislerde dolaşan son iddialar, bu rakamın çok daha yüksek olduğuna işaret ediyor. Camia içindeki kaynaklara göre Altay’ın güncel borcu 1 milyar TL’ye yaklaştı.

Transfer Yasağının Ardından Çöküş

2022-2023 sezonunda Süper Lig'den 1'inci Lig'e düşen Altay, ardından transfer yasağının da etkisiyle derin bir sportif çöküş yaşadı. Yeni oyuncu transfer edemeyen İzmir temsilcisi, bu sezon 2’nci Lig’e de veda etti. Eğer güçlü bir başkan adayı ve mali destek bulunamazsa, Altay gelecek sezon 3'üncü Lig'de de aynı sorunlarla boğuşmaya devam edecek.

Kongre Öncesi Belirsizlik

Ay sonunda gerçekleştirilecek olan olağan genel kurul, kulübün geleceği açısından büyük önem taşıyor. Taraftar ve camia, bu kongrede kulübü hem mali açıdan toparlayacak hem de sportif olarak yeniden ayağa kaldıracak bir başkan adayının çıkmasını umut ediyor. Aksi halde Altay’ı daha da zor günler bekliyor olabilir.

Altay’ın Kurtuluşu Ne Zaman?

Tarihinde sayısız başarıya imza atan, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Altay’ın, mevcut tabloyla birlikte sadece saha içinde değil, finansal olarak da ciddi bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğu görülüyor. Şimdi gözler, olağan genel kurulda alınacak kararlarda ve yeni yönetimin bu mali enkazı nasıl devralıp yöneteceğinde olacak.