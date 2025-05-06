Gazeteci ve yazar Ayşenur Arslan, 'terör propagandası' iddiasıyla, 7,5 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında bugün hakim karşısına çıktı. Edinilen bilgilere göre, Gazeteci Ayşenur Arslan terör propagandası yapmak 7,5 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada beraat etti.

Ayşenur Arslan Kimdir?

Gazeteci Ayşenur Arslan, 1950 yılında Aydın’da doğdu. İtalyan Dili ve Edebiyatı mezunu olan Arslan, gazetecilik kariyerine 1974 yılında TRT’de başladı. Güneş, Cumhuriyet, Star TV, CNN Türk gibi birçok önemli medya kuruluşunda görev aldı. Ali Kırca ile birlikte uzun yıllar haber programlarında çalıştı. 2009’dan itibaren Halk TV’de yayınlanan “Medya Mahallesi” programıyla bilinirliğini artırdı. Eleştirel ve özgür basın çizgisiyle tanınan Arslan, zaman zaman siyasi baskı ve sansürlerle karşılaştı. Son olarak 2023’te Halk TV ile yolları ayrıldı. Arslan, Türk medyasının en etkili ve bağımsız gazetecilerinden biri olarak kabul ediliyor.