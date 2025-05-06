Hayvan hakları savunucuları, 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde toplanarak, sokak hayvanlarına yönelik yeni düzenlemeleri içeren 7527 sayılı “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un iptal edilmesi için tepkilerini dile getirecek.

Sokak hayvanları için büyük önem taşıyan 7527 sayılı "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", geçtiğimiz yıl çıkmış ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Yasa, sokak hayvanlarının öldürülmesiyle ilgili maddeleri içerdiği için hayvan hakları savunucuları, bu yasayı geri çekmek için kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.

7 MAYIS'TA NE OLACAK?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2024 yılı Eylül ayında Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak yasanın 17 maddesinden 16’sının iptali için başvurmuştu. AYM, bu başvuruyu esastan görüşmek üzere kabul etti. Bunun üzerine 7 Mayıs Çarşamba günü yasayla ilgili nasıl bir karar verileceği merak ediliyorken, hayvan hakları savunucuları Anayasa Mahkemesi'nin önüne giderek kararı yakından takip edecek.

Ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin önünde toplanacak katılımcılar, sokak hayvanları için daha güvenli ve insancıl bir yaşam koşulu talep edecekler. Geçtiğimiz aylarda yapılan eylemlerde de hayvan hakları savunucuları, "Kandan başka bir şey vermeyen kanun geri çekilsin" ve "Zaman kaybetmeden katliam yasası iptal edilsin" gibi sloganlarla taleplerini dile getirmişti.

Eyleme katılmak isteyenler, 7 Mayıs saat 08.00'den itibaren Anayasa Mahkemesi önünde toplanacak.