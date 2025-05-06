Muğla'nın Marmaris ilçesinde 12 yaşındaki Görkem Mehmet Soydemir'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kaza üzüntüye sebep oldu. Akşam saat 19.00 sularında meydana gelen kaza, Yeni Datça Yolu üzerindeki Camiavlu Mahallesinde bulunan akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi.

12 yaşındaki Görkem Mehmet Soydemir'e yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ahmet Can K. (26) idaresindeki motosiklet çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Meydana gelen kazada Görkem Mehmet Soydemir hayatını kaybederken ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Can K., ilçede bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. kaza sebebiyle Yeni Datça Yolu bir süre trafiğe kapandı. Yetkililer tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.