21 yaşındaki Miray Gözübüyük, sezon boyunca sergilediği emek ve mücadele ile Karşıyaka'nın kadrosunda önemli bir yer edinmişti. Kulüp, oyuncusuna teşekkür ederek, “Sezon boyunca göstermiş olduğunuz emek, mücadele ve Karşıyaka ruhu için size sonsuz teşekkür ederiz. Hep birlikte çok güzel anılar biriktirdik ve büyük bir aile olduk. Yolunuz her zaman açık olsun” ifadelerine yer verdi.

Karşıyaka’dan 6. Ayrılık

Miray Gözübüyük’ün ayrılığı, Karşıyaka'da kadrodan ayrılan 6. oyuncu oldu. Daha önce İklimya Demir, Dilara Gedikoğlu, İlarya Zararsız, Liset Herrera Blanco ve Kenia Carcaces ile yollar ayrılmıştı. Takım, yeni sezon yapılanmasında kadrosunu güçlendirmek adına yeni transferlere odaklanacak.