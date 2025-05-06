Geçen sezon başında 1. Lig ekibi Karşıyaka'dan transfer edilen 22 yaşındaki voleybolcu, Aras Kargo'nun Sultanlar Ligi'nde yakaladığı çıkışta önemli bir rol oynamıştı. Kulüp, yeni sezonda da Sude Taşbaş'ı kadrosunda tutarak, genç yeteneğin gelişimine katkı sağlamaya devam edecek.

İç Transferde 6. İmza

Aras Kargo, iç transferde Hazal Selin Uygur, Diaris Perez, Simay Kurt, Merve Atlıer ve Ana Karina gibi önemli isimlerle sözleşme uzatmıştı. Sude Taşbaş ile yapılan sözleşme, kulübün iç transferdeki 6. anlaşması oldu.

Aras Kargo, yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor ve bu sezon, genç oyuncu Sude Taşbaş’ın da katkısıyla başarıyı sürdürebilmeyi planlıyor.