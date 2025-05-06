TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Altınordu, 9 Mayıs Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Adana 01 FK karşılaşmasına büyük motivasyonla hazırlanıyor. Kulüp yönetimi, 1. Lig’e yükselme yolunda oyuncularına toplamda 10 milyon TL prim vadetti.

Maksimum Prim 600 Bin TL

Altınordu’da futbolcuların alacakları primler, sahada kaldıkları süreye göre belirlenecek. Her oyuncunun maksimum 600 bin TL prim kazanabileceği ifade edildi. Bu adım, futbolcular arasında rekabeti ve motivasyonu artırmayı hedefliyor.

Altınordu’nun Play-Off Yol Haritası

1. Tur : Tek maç eleme usulü – Deplasmanda Adana 01 FK

2. Tur : Kastamonuspor - Beykoz Anadoluspor galibiyle çift maçlı eşleşme

3. Tur : Batman Petrolspor ile çift maçlı mücadele Hatay’dan dünya bilimine katkı İçeriği Görüntüle

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İzmir temsilcisi, Adana ekibini eleyip zorlu Play-Off maratonunu aşması halinde TFF 1. Lig'e yükselme şansını elde edecek.

Alt yapıya verdiği önem ve genç yetenekleriyle bilinen Altınordu, bu sezon da başarıyı hem sportif hem de ekonomik olarak ödüllendirmeye hazırlanıyor.