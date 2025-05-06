Fethiyespor, kulübün gelecek sezon yapılanması için önemli bir adım attı ve deneyimli isim Murat Baytaroğlu ile anlaşmaya vardı. Baytaroğlu, Eyüpspor, Pazarspor, Göztepe, Gaziantep FK, Kırklarelispor, Edirnespor ve Iğdır FK gibi kulüplerdeki geçmişiyle dikkat çekiyor.

Fethiyespor'dan Resmi Açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, Murat Baytaroğlu ile 2025-2026 sezonu yapılanması için sportif direktörlük anlaşması sağlandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, 2025-2026 sezonu yapılanmasında, daha önce Eyüpspor, Pazarspor, Göztepe, Gaziantep FK, Kırklarelispor, Edirnespor ve Iğdır FK kulüplerinde görev yapan Murat Baytaroğlu ile sportif direktör olarak anlaşma sağlamıştır. Kendisi ve kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dileriz.”

Murat Baytaroğlu’nun Deneyimi

Murat Baytaroğlu, Türk futbolunun çeşitli kulüplerinde elde ettiği tecrübeyle Fethiyespor'un geleceği için büyük bir potansiyel taşıyor. Fethiyespor, Baytaroğlu’nun liderliğinde, yeni sezona daha güçlü bir yapılanma ile girerek hedeflerine ulaşmayı planlıyor.