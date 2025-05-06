Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mehmet Şimşek, 5 Mayıs 2025 tarihinde Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati ile bakanlıkta bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, küresel ve bölgesel makroekonomik gelişmeler ele alındı, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin kapsamlı biçimde artırılması hedefi doğrultusunda önemli başlıklar masaya yatırıldı.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Prabowo Subianto, şubat ayında Endonezya’da ve nisan ayında Ankara’da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarında, Türkiye-Endonezya ilişkilerinin derinleştirilmesine yönelik ortak bir vizyon ortaya koymuştur” denildi.

Görüşmede öne çıkan başlıca iş birliği alanları şu şekilde sıralandı:

Savunma sanayii

Yüksek katma değerli üretim

Yapay zeka ve dijital ekonomi

Üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirme

Her iki taraf da, en kısa sürede Türkiye ya da Endonezya’da daha kapsamlı toplantıların yapılması konusunda mutabık kaldı.

Bu temaslar, Türkiye’nin Asya-Pasifik bölgesindeki ekonomik ilişkilerini çeşitlendirme ve güçlendirme politikası açısından da stratejik önem taşıyor.