Ülke genelinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla büyük bir başarıya imza atıldı.

Elde edilen bilgiler ışığında göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir tıra operasyon düzenlendi. Ahşap palet yüklü tırı Bitlis kent merkezinde durduran güvenlik güçleri, yaptıkları arama tarama faaliyetleri sırasında tırın dorsesinde oluşturulmuş gizli bir bölüm tespit ettiler. Tespit edilen gizli bölümde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 42 kaçak göçmen yakalandı.

KAÇAK GÖÇMENLER SINIR DIŞI EDİLECEK

Kaçak göçmenler sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyon kapsamında göçmen kaçakçılığı şüphesiyle iki kişi de gözaltına alındı. Güvenlik güçleri tarafından göçmen kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.