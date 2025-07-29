Olay, öğle saatlerinde, Beşminare Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede yol genişletme çalışması yapan özel firmaya ait iş makinesinin doğal gaz borusuna zarar vermesi sonucu patlama oldu. Can kaybının yaşanmadığı ve paniğe neden olan patlama sonrası bölgede doğal gaz kesintisi yapıldı. Dumanların yükseldiği bölgeye; AFAD, polis ve doğal gaz dağıtım şirketine ait ekipler sevk edildi. Kesinti sonrası, bölgede onarım çalışmalarına başlandı.

Teknik ekiplerin detaylı inceleme başlattığı ve güvenlik önlemleri çerçevesinde doğal gaz akışının geçici olarak durdurulduğu bildirildi. (DHA)