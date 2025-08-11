Bitlis’in Atatürk Mahallesi Mahallebaşı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, 5’i çocuk olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında kent merkezi istikametine ilerleyen A.İ.K. idaresindeki 67 AAU 841 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen T.H. yönetimindeki 35 DA 146 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 5 çocuk ve 5 yetişkin çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bitlis-Tatvan Develi Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin ayrıntılı soruşturma başlattı.