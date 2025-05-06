Trabzonspor, Süper Lig’de son haftalarda yakaladığı galibiyet serisini Kasımpaşa deplasmanında bıraktı. 1-1 sona eren karşılaşma, bordo-mavililerin son üç maçta aldığı galibiyetlerin ardından ilk puan kaybı oldu. Türkiye Kupası’nda finale yükselen Karadeniz temsilcisi, ligde ise istikrarsız bir grafik çizmeye devam ediyor.

Avrupa'da Bir İlk: Şut Yok, Korner Yok, Faul Yok

Kasımpaşa karşısında ilk yarıda hiçbir isabetli şut atamayan, korner kullanmayan, ofsayta düşmeyen ve faul yapmayan Trabzonspor, bu performansıyla Avrupa'nın 10 büyük liginde bir maçın ilk yarısında bu dört veride de sıfır çeken ilk takım oldu. Ayrıca, Süper Lig’de 2014-2015 sezonundan bu yana bu istatistiklere ulaşan ilk ekip de Trabzonspor oldu.

Yerel Basından Hakem Tepkisi ve Galatasaray Vurgusu

Trabzon yerel basını, Kasımpaşa beraberliğine geniş yer ayırdı. Gazeteler, maçın hakem yönetimini eleştirirken, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçı öncesinde Fatih Tekke’nin kadro planlamasını da sorguladı.

Yerel gazetelerin manşetleri şu şekildeydi:

Sonnokta: Fırtına’ya Kasımpaşa freni

Günebakış: Trabzon durdu

Taka: Kasımpaşa’da büyük skandal Adana Demirspor galibiyetiyle birlikte Göztepe'de iki haftalık seri başladı İçeriği Görüntüle

Karadeniz: Fatih Hoca takımı G.Saray’a sakladı

Ekspres: Dikkat et Fatih hoca, bu oyun bizi Aslan’a yem eder

Kupada Final, Ligde Belirsizlik

Fatih Tekke yönetiminde Türkiye Kupası’nda finale çıkan Trabzonspor, ligde ise zaman zaman istikrarsız sonuçlar alıyor. Kasımpaşa karşısında alınan beraberlik, hem oyun anlamında soru işaretleri yarattı hem de taraftarın Galatasaray maçı öncesi endişelerini artırdı.