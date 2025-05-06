Burdur’da kadın emeğiyle üretilen bocce topları Avrupa’ya açılıyor. Kadın girişimci Aysel Özcan, kurduğu atölyede 9 çalışanıyla birlikte el dikimi bocce topları üretip, Fransa’ya ihracat gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz ay 1000 set bocce topu gönderen Özcan, yıl sonuna kadar her ay 2 bin 500 set üretip ihraç edecek. Böylece Fransa’ya toplamda 120 bin adet bocce topu gönderilmiş olacak.

Kadın İstihdamına Katkı Sağlıyor

Top üretim serüveni 2019 yılında başlayan Aysel Özcan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ve İŞKUR iş birliğiyle açılan eğitim kurslarında futbol topu dikmeyi öğrendi. Sonrasında bocce topu üretimine yönelen Özcan, üniversitedeki görevinden ayrılarak kendi işletmesini kurdu. Bugün hem atölyede çalışan 9 kadına hem de evlerinde üretim yapan yaklaşık 60 kadına istihdam sağlıyor.

Fransa'dan Bocce Topu Talebi Patladı

Bocce sporunun Fransa’da giderek yaygınlaştığını belirten Özcan, “Pandemi döneminde insanlar bu sporu ev ortamına taşıdı. Fransa’daki firmalar bizimle iletişime geçti. Şu anda içini plastik granülle doldurduğumuz, kuzu derisinden el yapımı bocce topları gönderiyoruz” dedi.

Üretim Bocce ile Sınırlı Değil

Aysel Özcan, sadece bocce değil, aynı zamanda futbol ve voleybol topları üretmeye de devam ettiklerini vurguladı. Yerli üretimin gücünü yurt dışına taşımaktan gurur duyduklarını ifade etti.