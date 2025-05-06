Antalya’da baharın ve bereketin simgesi Hıdırellez, geleneksel ritüellerle kutlandı. Özellikle Konyaaltı Sahili ve Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü Gençlik Parkı, sabahın erken saatlerinde dilek dileyen vatandaşlarla dolup taştı. Bazı vatandaşlar dua etti, bazıları ise sahilde namaz kıldı. Dilek kağıtlarını ve çakıl taşlarını suya bırakanlar, sevdikleri için sağlık, mutluluk ve huzur temennisinde bulundu.

Dilekler Gül Yaprakları ve Mumlarla Süslenerek Suya Bırakıldı

Hıdırellez gecesinde gül dibine dilek bırakanlar, sabahın erken saatlerinde dileklerini denize attı. Gençlik Parkı’nda toplanan kalabalık, ellerindeki kağıtlara yazdıkları dilekleri ve gül yapraklarını suya bırakırken, bazıları mum yakarak duygusal anlar yaşadı. Dileklerini denize atmadan önce dua edenlerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Modern ve Geleneksel Ritüeller Bir Arada

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Karadavut, Hıdırellez’in geçmişten günümüze geçirdiği dönüşüme dikkat çekti. Karadavut, “Hıdırellez sadece bahar bayramı değil, aynı zamanda bir yılbaşıdır. Yeniden doğuşu ve yeni başlangıçları simgeler. Zamanla geleneksel ritüellerle modern kutlamalar iç içe geçti” dedi.

Vatandaşlar Ne Diledi?

Her yıl bu geleneği yaşattığını belirten Bircan Yılmaz, “Dileklerimizi kırmızı keseye koyup sabah suya bırakırız. Çocuklarımız için sağlık, mutluluk ve huzur diledik” ifadelerini kullandı. Duygu Duymazer ise evde şeker, tuz ve pirinçle ritüeller yaptığını belirterek, “Cüzdanımı açık bırakırım, camları aralarım. 9 yıldır bu geleneği sürdürüyorum” dedi.

Antalya’da Hıdırellez Yoğunluğu

Havanın da yazdan kalma olması nedeniyle Antalya’da bu yıl Hıdırellez yoğunluğu dikkat çekti. Sahile gelenler dileklerini denize bıraktıktan sonra kumsalda güneşin doğuşunu izledi. Ritüeller, sabaha kadar sürdü.