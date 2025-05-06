Hegseth, Peru Savunma Bakanı Walter Astudillo ve Dışişleri Bakanı Elmer Schialer ile Washington'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.

“Çin, Haksız Ekonomik Kazanç Peşinde”

Hegseth açıklamasında, Çin'in Latin Amerika'da haksız ekonomik kazanç sağlamaya yönelik operasyonlar yürüttüğünü ifade etti. “Çatışmaları önlemek için Çin’in oluşturabileceği tehditlere karşı kararlı bir caydırıcılık sergilemeliyiz. Bu konuda Peru ile yakın çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz,” dedi.

“Güç Yoluyla Barış” Vurgusu

ABD'nin "güç yoluyla barış" stratejisini sürdürdüğünü belirten Hegseth, Peru ile olan güvenlik ortaklığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “ABD’yi öncelemek, aynı zamanda Amerika kıtasını öncelemek anlamına geliyor,” diyerek bölgesel iş birliğine olan bağlılığını vurguladı.

Ortak Mücadele Alanları: Göç, Kaçakçılık ve Suç Örgütleri

ABD ve Peru’nun ortak güvenlik meselelerine de değinen Hegseth, iki ülkenin insan kaçakçılığı, göç krizi ve şiddet yanlısı suç örgütleriyle mücadelede iş birliği yaptığını söyledi. “Toplumlarımızı tehdit eden bu unsurlara karşı ciddi bir mücadele yürütüyoruz,” ifadelerini kullandı.