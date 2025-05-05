Baharın gelişi ve Hızır ile İlyas Peygamberin buluşması olarak kabul edilen Hıdırellez bayramının çoşkusu Türkiye'yi sardı. Peki Hıdırellez nedir, ne anlama gelir ve hangi günler kutlanır?

Hıdırellez Nedir?

Hıdırellez, halk inançlarına göre Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul edilir. “Hızır” ve “İlyas” isimlerinin birleşmesiyle türeyen “Hıdırellez” kelimesi, aynı zamanda baharın gelişi, toprağın uyanışı ve bereketin başlangıcı olarak görülür.

Anadolu’da olduğu kadar Balkan coğrafyasında da geniş şekilde kutlanan bu gün, doğa ile insanın uyum içinde yaşaması ve evrene iyi dilekler gönderilmesi açısından sembolik bir öneme sahiptir.

Ne Zaman Kutlanır?

Hıdırellez, her yıl 5 Mayıs gecesi başlayıp 6 Mayıs günü boyunca kutlanır ve günün gücüne maneviyatına inanan kişiler bugünü isteklerini detaylı bir biçimde kalplerinden geçirerek ve kağıda dökerler. Miladi takvime göre bu tarihler, baharın başlangıcını simgeler. Eski takvim sistemlerinden biri olan Rumi takvime göre ise 6 Mayıs, yaz mevsiminin başlangıcı sayılan “Hızır Günleri”nin ilk günüdür. Bu günler Kasım günleriyle birlikte mevsimsel yıl döngüsünü tamamlar.

Hızır ve İlyas Peygamber Kimdir?

Halk inancına göre Hızır, darda kalanlara yardım eden, ölümsüzlük suyunu içmiş bir veli ya da peygamberdir. Genellikle yeşillik, bereket, sağlık ve uzun ömürle ilişkilendirilir. İlyas peygamber ise denizlerin ve suların koruyucusu olarak bilinir. Rivayetlere göre iki kutsal kişi olan Hızır ve İlyas yılda bir kez, yani Hıdırellez gecesi bir araya gelir. Bu buluşma, insanlara şans, bereket ve sağlık getirdiğine inanılan kutsal bir zamandır.

Hıdırellez'de Ne Yapılır?

Hıdırellez gecesi dilek dilemek, dileklerin sembollerle çizilip gül ağacının altına bırakılması en yaygın gelenektir. Sabahına kadar orada bırakılan dileklerin Hızır tarafından görülüp gerçekleşeceğine inanılır. Bundan ziyade: Çeşitli ritüellerle bolluk ve bereket çağrılır, ateş üzerinden atlanarak kötü enerjilerden arınmaya inanılır, topluca yemekler hazırlanır ve doğada eğlenceler düzenlenir ve bazı yerlerde baht açma törenleri yapılır.