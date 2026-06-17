Sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında alınan erişim engeli kararlarının kapsamı genişletildi. Daha önce yaklaşık 6,3 milyon takipçili ana Instagram hesabı erişime kapatılan Polat’ın, diğer sosyal medya platformlarındaki hesapları için de erişim engeli kararı verildi.

Yedek Hesap ve Diğer Platformlar da Kapatılıyor

Alınan karar kapsamında Dilan Polat’ın yaklaşık 1,5 milyon takipçiye sahip yedek Instagram hesabının yanı sıra TikTok, Facebook ve YouTube hesaplarının da erişime engelleneceği bildirildi.

Kararın, ilgili sosyal medya platformlarının merkezlerine resmi yollarla iletilmesinin ardından hesapların tamamen erişime kapatılması bekleniyor.

Açıklama Avukatından Geldi

Gelişmeyi kamuoyuna duyuran avukat Melih Demirer, erişim engeli kararının kapsamına ilişkin açıklamada bulundu.

Demirer, “Dilan Polat’ın yaklaşık 1,5 milyon takipçisi bulunan yedek Instagram hesabı başta olmak üzere TikTok, Facebook ve YouTube hesaplarına erişim engeli kararı verilmiştir. Alınan bu resmi karar, çok kısa süre içerisinde ilgili küresel sosyal medya platformlarının merkezlerine bildirilecek ve hesaplar tamamen dış dünyaya kapatılacaktır” ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Faaliyetleri Durdurulacak

Kararın uygulanmasının ardından Dilan Polat’ın aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarının tamamının erişime kapatılması ve içeriklerine Türkiye’den erişimin engellenmesi bekleniyor.

Erişim engeli kararının uygulanma süreci ve platformların atacağı adımlar ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.