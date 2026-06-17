A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 2'nci hafta ilk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup ederek Ankara etabına galibiyetle başladı. Ankara Arena Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Filenin Sultanları, rakibine set şansı tanımadı.

Belçika Karşısında Net Galibiyet

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takım, karşılaşmanın ilk iki setinde üstün bir performans ortaya koydu.

Ay-yıldızlılar, ilk seti 25-14, ikinci seti ise 25-13 kazanarak maçta 2-0 öne geçti. Mücadelenin daha çekişmeli geçen üçüncü setinde de hata yapmayan milliler, seti 25-23 alarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Ankara Etabına Moralli Başlangıç

Ev sahibi avantajını iyi kullanan Filenin Sultanları, taraftar desteğiyle etkili bir oyun sergilerken, Milletler Ligi'nin ikinci haftasına da güçlü bir giriş yaptı.

Belçika karşısında alınan net galibiyet, Türkiye'nin turnuvadaki iddiasını sürdürmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Sıradaki Rakip Fransa

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara etabındaki ikinci maçında 18 Haziran Perşembe günü saat 19.30'da Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Voleybolseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadelede Filenin Sultanları, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefleyecek.