ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan duyuruda, politika faizinin beklentilere paralel olarak yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutulduğu bildirildi.

Fed Faizlerde Değişikliğe Gitmedi

Fed'in yayımladığı karar metninde, politika faizinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtilirken, ekonomik görünüm ve enflasyon verilerinin yakından takip edilmeye devam edileceği vurgulandı.

Karar, piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşirken, yatırımcılar Fed'in gelecek döneme ilişkin mesajlarına odaklandı.

Küresel Piyasaların Gözü Fed'deydi

Dünyanın en büyük ekonomisinin merkez bankası olan Fed'in faiz kararları; dolar, altın, petrol ve küresel hisse senedi piyasaları üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Uzmanlar, faizlerin sabit tutulmasının enflasyonla mücadele sürecinde temkinli duruşun sürdüğüne işaret ettiğini değerlendiriyor.

FOMC Açıklaması Yakından Takip Edildi

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin toplantı sonrası yayımladığı açıklamada, ekonomik aktivite, istihdam piyasası ve enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Fed'in bundan sonraki adımlarının ise gelecek dönemde açıklanacak ekonomik verilere bağlı olacağı ifade edildi.