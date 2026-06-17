TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu toplantısında gergin anlar yaşandı. CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri ile Eğitim-Sen ve Birleşik Kamu-İş temsilcileri, özel sektör öğretmenlerine TBMM Çankaya Kapısı önünde yapılan polis müdahalesini protesto ederek toplantıyı terk etti.

Komisyonun Gündeminde Okul Şiddeti ve Dijital Riskler Vardı

AK Parti Tokat Milletvekili ve Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan komisyonda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul olayları ile çocukların dijital ortamda karşı karşıya kaldığı riskler ele alındı.

Beyazıt, komisyon üyelerinin Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği incelemeler hakkında bilgi vererek, saldırıda gözünü kaybeden öğretmen Sevilay öğretmeni ziyaret ettiklerini ve yaralı öğrenciler ile ailelerinin taleplerini dinlediklerini söyledi.

“Dijital Platformların Çocuk Güvenliği Sorumluluğu Artırılmalı”

Toplantıda sunum yapan Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali Deniz, çocuk güvenliği konusunda dijital mecraların etkisine dikkat çekti.

Deniz, şiddet içeriklerinin kontrolsüz şekilde yayılmasının çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu belirterek, dijital platformların çocuk güvenliği konusundaki sorumluluklarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Siber zorbalık, çevrim içi oyunlar, kapalı dijital ağlar ve yaşa uygun olmayan içeriklerin eğitim ortamını doğrudan etkilediğini ifade eden Deniz, öğretmenlerin dijital riskler konusunda daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Okul Şiddetine Karşı Çözüm Önerileri

Ali Deniz, okul saldırılarının önlenmesi için hazırlanan raporda yer alan önerileri de paylaştı.

Raporda;

Riskli öğrencilerin erken tespit edilmesi,

Rehberlik ve psikososyal destek hizmetlerinin güçlendirilmesi,

Ailelere yönelik eğitim programlarının yaygınlaştırılması,

Okul güvenliği sistemlerinin geliştirilmesi,

Kurumlar arası koordinasyonun artırılması,

Şiddet içeriklerine yönelik dijital denetimlerin sıkılaştırılması,

gibi önerilere yer verildiği belirtildi.

Polis Müdahalesi Komisyonu Karıştırdı

Toplantıda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, TBMM önünde eylem yapan özel sektör öğretmenlerine yönelik polis müdahalesini sert sözlerle eleştirdi.

Özçağdaş, öğretmenlerin darbedildiğini, sürüklendiğini ve gözaltına alındığını savunarak, bu koşullarda toplantıya devam etmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

“CHP Grubu olarak bu toplantıyı terk ediyoruz. Özel sektör öğretmenlerine ve mülakat mağduru öğretmenlere yönelik şiddeti nefretle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti ve DEM Parti de Tepki Gösterdi

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat da öğretmenlere yönelik müdahaleye tepki göstererek toplantıyı terk etti.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun ise komisyonun çalışmalarına ara verilmesini ve öğretmenlerin durumunun yerinde incelenmesini talep etti.

Eğitim-Sen ve Birleşik Kamu-İş de Ayrıldı

Verilen aranın ardından yeniden başlayan toplantıda Eğitim-Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, yaşanan olaylar nedeniyle toplantının ertelenmesini istedi.

Güneş, öğretmenlere yönelik polis müdahalesinin eğitim alanındaki şiddet sorununu daha da görünür hale getirdiğini belirterek, Eğitim-Sen olarak toplantıya devam etmeyeceklerini açıkladı.

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım da dışarıda öğretmenlerin polis müdahalesine maruz kaldığı bir ortamda okul şiddetini konuşmanın doğru olmayacağını ifade ederek toplantıdan ayrıldıklarını duyurdu.

Komisyon Çalışmaları Tartışmaların Gölgesinde Kaldı

Okullarda şiddetin önlenmesi ve çocukların dijital risklerden korunmasına yönelik çalışmaların ele alındığı komisyon toplantısı, özel sektör öğretmenlerine yönelik polis müdahalesi nedeniyle yaşanan tartışmaların gölgesinde kaldı.