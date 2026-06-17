MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İlhami Alparslan, Beştepe Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında 2026-2027 sezonu kombine fiyatlarını ve yeni sezon formalarına ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı.

Yeni sezonda tribünleri doldurmayı hedeflediklerini belirten Alparslan, kombine bilet satışlarının 19 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

Ankaragücü Kombine Fiyatları Belli Oldu

Başkan Alparslan'ın açıkladığı 2026-2027 sezonu kombine fiyatları şu şekilde:

Kale Arkası: 2 bin TL

Maraton: 2 bin 500 TL

Kapalı Tribün: 3 bin 500 TL

VIP Tribün: 50 bin TL

Kombine fiyatlarını açıklarken esprili bir yaklaşım sergileyen Alparslan, “Ankaragücü'nü seven zenginler ve elitler VIP alsın” ifadelerini kullandı.

Localara Yoğun İlgi

Basın toplantısında loca satışlarına ilişkin de bilgi veren Alparslan, birçok locanın satıldığını açıkladı.

Firma isimlerini paylaşmayan Başkan, satılan locaların bedellerinin 3 milyon 400 bin TL ile 5 milyon TL arasında değiştiğini belirtti.

Ankaragücü'nde loca fiyatlarının ciddi bir gelir kalemi oluşturduğunu vurgulayan Alparslan, “Ankaragücü'nde en ucuz loca 3,5 milyon lira. Her ay 5 loca satmalıyım ki akşam rahat uyuyayım. Ankaragücü'nde 1 milyon liraya loca yok” dedi.

Yeni Sezon Formaları Hazır

Ankaragücü taraftarının merakla beklediği yeni sezon formalarıyla ilgili de konuşan Başkan Alparslan, tasarımların tamamlandığını ve tanıtımın sürpriz bir tarihte yapılacağını duyurdu.

Formaların taklit edilmesini ve piyasaya sahte ürün sürülmesini önlemek amacıyla özel güvenlik önlemleri aldıklarını belirten Alparslan, üretim sürecinin titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

“Forma Borcumuz Yok”

Kulübün mali disiplinine dikkat çeken Alparslan, yeni sezon formalarının peşin ödeme yöntemiyle satın alındığını belirterek, forma üretimi nedeniyle kulübün herhangi bir borcunun bulunmadığını ifade etti.