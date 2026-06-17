Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 5’inci maddeleri kapsamında alınan karara göre, Meclis’in 1 Temmuz Çarşamba günü tatile girmesi gerekirken çalışmalarına devam etmesine karar verildi. Söz konusu karar, Genel Kurul’un 16 Haziran’daki 102’nci birleşiminde kabul edildi.

Böylece TBMM, yasama faaliyetlerini planlanan yaz tatili döneminde de sürdürecek. Kararın gerekçesine ilişkin resmi bir detay paylaşılmazken, Meclis’in gündemindeki yoğun yasama çalışmaları nedeniyle sürenin uzatıldığı değerlendiriliyor.