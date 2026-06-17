Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 5’inci maddeleri kapsamında alınan karara göre, Meclis’in 1 Temmuz Çarşamba günü tatile girmesi gerekirken çalışmalarına devam etmesine karar verildi. Söz konusu karar, Genel Kurul’un 16 Haziran’daki 102’nci birleşiminde kabul edildi.

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Böylece TBMM, yasama faaliyetlerini planlanan yaz tatili döneminde de sürdürecek. Kararın gerekçesine ilişkin resmi bir detay paylaşılmazken, Meclis’in gündemindeki yoğun yasama çalışmaları nedeniyle sürenin uzatıldığı değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA