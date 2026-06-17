“Gol atamayınca duygular aklın önüne geçiyor. Saha içinde elinizdekinden daha fazlasını yapmak istiyorsunuz. O duygular karşısında mantıklı pozisyonlar bulamıyorsunuz. Ülkemizin sorumluluğu var, bu yüzden duygularımızı yoğun yaşıyoruz” diyen Uğurcan Çakır, takım olarak Paraguay maçına odaklandıklarını belirtti.

Tecrübeli kaleci, Avustralya maçındaki hataları telafi etmek istediklerini vurgulayarak, “Bazen çok motive olunca olmuyor. Üzüldük ama Paraguay maçında bu hatayı telafi etme şansımız var. Önümüzde 6 puanlık iki maç var. İlk olarak Paraguay’ı yenmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Takım içi birlikteliğe de dikkat çeken Uğurcan, “Dışarıda yazıldığı gibi bir durum yok. Arkadaşlık çok iyi. Bu birliktelik bize başarı getirdi. İlk maçı unuttuk, önümüze bakıyoruz” dedi.

“Eleştiriler başımızın tacı” diyen Uğurcan, “Futbol oynuyorsanız eleştiriye açık olmalısınız. Önemli olan ders çıkarmak. Paraguay maçında en iyi performansımızı göstereceğiz” diye konuştu.

Kaleci performansına ilişkin de konuşan Uğurcan, “Gol yemeyip takıma daha çok yardımcı olmak isterdim. Ama futbol böyle bir oyun, her maçın zorluğu var” ifadelerini kullandı.

Samet Akaydın: “Bu yenilgi bizi daha da güçlendirecek”

Milli takım savunma oyuncusu Samet Akaydın ise Avustralya mağlubiyetinin beklenmedik olduğunu ancak takımın moralinin yüksek olduğunu söyledi.

“Bizi buralara getiren birlik ve beraberliğimizdi. Bu bozulmayacak. Önümüzde iki maç var, telafi edeceğiz” diyen Akaydın, Paraguay karşılaşmasını kritik bir fırsat olarak gördüklerini belirtti.

Eleştirilere de değinen Akaydın, “Eleştiriler olacak. Bunlar bizi düşürmüyor, daha da güçlendiriyor. Sahada cevap vereceğiz” ifadelerini kullandı.

A Milli Takım, 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00’da Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Milliler, gruptaki iddiasını sürdürmek için bu karşılaşmaya hazırlanıyor.