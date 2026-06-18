Bakan Fidan, ziyaret sırasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başta olmak üzere çok sayıda üst düzey Rus yetkiliyle bir araya geldiklerini belirtti. Görüşmelerde iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik fırsatların ele alındığını ve bölgesel meselelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildiğini aktaran Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarını Putin'e ilettiğini ve Rus liderin bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini dinleme imkânı bulduklarını kaydetti.

Ziyaret kapsamında Rusya-Ukrayna savaşı da gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı. Türkiye'nin savaşın diplomasi yoluyla sona erdirilmesini desteklediğini vurgulayan Fidan, "Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın diplomasi masasında sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Bu çerçevede, müteakip müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha kayda geçirdik" ifadelerini kullandı.

Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve refahın sağlanmasına yönelik çabaları da değerlendirdiklerini belirten Fidan, Türkiye'nin bölgesel işbirliği mekanizmalarına desteğini yineledi. Bu kapsamda 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu'nun önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Moskova'da Türk iş insanlarıyla da bir araya gelen Fidan, ekonomik ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınmasına yönelik beklenti ve önerileri dinlediklerini söyledi. Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin her iki ülke açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Öte yandan Fidan, ziyaret sırasında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından kendisine takdim edilen fahri doktora unvanı için Rus yetkililere teşekkür etti.

Açıklamasında Türkiye-Rusya ilişkilerinin tarihsel bağlar, güçlü ekonomik ortaklık ve iki ülke liderlerinin ortaya koyduğu siyasi irade temelinde gelişmeye devam ettiğini belirten Fidan, Ankara ile Moskova arasındaki işbirliğini daha da güçlendirmek için ortak çalışmaların süreceğini kaydetti.