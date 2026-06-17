Küresel helal ekonomisi hızla büyürken, helal sertifikasyonu da geleneksel algıların ötesine geçerek uluslararası ticaretin stratejik unsurlarından biri haline geliyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; SYM CEO’su Muzaffer Özen, 2030 yılına kadar 5 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşması beklenen helal ekonomisinin ülkeler ve işletmeler için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, helal standartlarının artık kalite, güven, şeffaflık ve sürdürülebilir üretimin küresel göstergesi olarak kabul edildiğini ifade etti.

“HELAL KAVRAMI ARTIK KALİTE VE GÜVENİN SEMBOLÜ”

Helal ekonomisinin dünya genelinde sessiz ancak güçlü bir büyüme gösterdiğini vurgulayan Muzaffer Özen, helal sertifikasyonunun yalnızca dini gereklilik olarak değerlendirilmesinin eksik bir bakış açısı olduğunu belirtti. Özen, “Bugün birçok işletme, helal belgelendirmeyi yalnızca dini hassasiyetlere yönelik bir uygulama olarak görmeye devam ediyor. Oysa küresel gerçekler bunun çok ötesine geçmiş durumda. Helal standartları artık uluslararası ticaretin, tüketici güveninin, sürdürülebilir üretimin ve küresel rekabetin önemli belirleyicilerinden biri haline gelmiştir” dedi.

Yaklaşık iki milyarı aşan Müslüman nüfusun yanı sıra güvenilir, hijyenik ve izlenebilir üretime önem veren milyonlarca tüketicinin de helal sertifikalı ürünleri tercih ettiğine dikkat çeken Özen, “Bu nedenle helal kavramı artık yalnızca dini bir tercih değil; kalite, güven, şeffaflık ve sürdürülebilirliğin küresel sembolü haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL HELAL TİCARETİNİN ORTAK DİLİ: OIC VE SMIIC

Helal ekonomisinin büyümesinde uluslararası standartlaşma çalışmalarının kritik rol oynadığını belirten Özen, 57 üye ülkeden oluşan İslam İşbirliği Teşkilatı ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü tarafından geliştirilen standartların küresel ticaret için ortak bir çerçeve oluşturduğunu söyledi.

Özen, “SMIIC standartları günümüzde küresel helal ticaretinin teknik ve ticari ortak dili konumundadır” diyerek, ülkeler arasındaki teknik uyumun ve güven altyapısının bu standartlar sayesinde sağlandığını kaydetti.

HELAL GIDA PAZARI 1,3 TRİLYON DOLARI AŞTI

Küresel helal ekonomisinin en büyük bölümünü helal gıda sektörünün oluşturduğunu ifade eden Özen, sektörün ulaştığı ekonomik büyüklüğe dikkat çekti. “Bugün helal gıda pazarı tek başına 1,3 trilyon doların üzerinde bir hacme sahiptir. Ancak konu yalnızca gıda üretiminden ibaret değildir” diyen Özen, hammaddeden son ürüne, laboratuvar analizlerinden lojistiğe, depolamadan perakendeye kadar geniş bir değer zincirinin oluştuğunu belirtti. Et ve et ürünleri, süt ürünleri, hazır gıdalar, içecekler, gıda katkı maddeleri, yem üretimi ile gıda lojistiği ve depolama hizmetlerinin helal ekonomisinin en hızlı büyüyen alanları arasında yer aldığını vurguladı.

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