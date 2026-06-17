CHP il örgütleri tarafından olağanüstü kurultay talebiyle toplanan imzalar, CHP Genel Merkezi’ne teslim edildi. İl başkanları ve partililerin katılımıyla gerçekleştirilen teslimin ardından Genel Merkez önünde ortak basın açıklaması yapıldı.

Açıklamayı yapan Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, kurultayın bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Yalaz, binin üzerinde imzanın genel merkeze teslim edildiğini söyledi.

Yalaz, “Bu imzaları yalnızca örgütümüz ve üyelerimiz için değil, yurttaşlarımız için de teslim ettik. Ayrıca, 32 hukukçunun görüş ve değerlendirmelerinden oluşan hukuki mütalaaları da genel merkeze sunduk. Bu mütalaalarda, kurultayın yapılmasına herhangi bir hukuki engel bulunmadığı açıkça ifade edilmektedir” dedi.

Yaşanan sürecin yalnızca parti içi bir mesele olmadığını savunan Yalaz, “Bu mesele, Cumhurbaşkanı ile vatandaş arasındaki bir meseledir. Amaç CHP’nin teslim alınmasıdır. CHP, örgütünden ve milletten aldığı güçle bu girişimleri bugüne kadar püskürtmeyi başarmıştır” ifadelerini kullandı.