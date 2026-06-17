Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından Ankara'da düzenlenen 'İnşaat Zirvesi Türkiye' programına katıldı. Programda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Asya, Afrika ve Avrupa ülkelerinden siyasetçi, diplomat ve kurum temsilcileri yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'de üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı büyümenin sürdüğünü söyleyerek, 'Etrafımızda olup bitenlere baktığınız zaman Türkiye'nin bu ateşe hiçbir şekilde girmeyen, istikrarını koruyan, her zaman barıştan, diplomasiden yana bir ülke olarak çok farklı bir konumda olduğunu ifade etmek isterim' diye konuştu.

'YILLIK ORTALAMA YÜZDE 5,3 BÜYÜME KAYDETTİK'

Cevdet Yılmaz, inşaat sektörünün, ekonominin büyümesinde ve kalkınma sürecinde önemli, özel bir konuma sahip olduğunu vurgulayarak, 'Bir taraftan büyümemize katkı sunarken, diğer taraftan inşaat sektörü, enflasyonla mücadele programımıza da önemli katkılar sunmaktadır. Bu sektör, ileriye ve geriye dönük bağlantıları yüksek bir sektör. Demir çelikten seramiğe, camdan plastiğe, müteahhitlikten teknik müşavirliğe kadar çok geniş bir değer zincirini harekete geçiren sektör; üretime, istihdama, yatırımlara katkı sunmaktadır. Gayrisafi yurt içi hasılamızın yaklaşık yüzde 6'sı inşaat sektöründen oluşmaktadır. Diğer sektörler üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri düşündüğünüzde bu daha yüksek bir orana çıkmaktadır. Türkiye ekonomisi, 2002-2025 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,3 büyüme kaydetti. Bu, önemli bir performans. Dünya aynı dönemde yüzde 3,5 büyürken yıllık ortalama, Türkiye ekonomisi yılda 5,3 büyüdü. Öyle bir performansımız var. İnşaat sektörünün aynı dönemde yıllık ortalama büyümesi ise yüzde 6,8 oldu. Geçtiğimiz yıl ekonomimiz yüzde 3,6 büyürken inşaat sektörümüz yüzde 10,8 büyüme performansı kaydetti' ifadelerini kullandı.

'YAPI MALZEMELERİ İHRACATIMIZ 35,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

2026 yılının ilk çeyreğinde de sektörün büyümesini sürdürdüğünü ve ivmesini devam ettirdiğini belirten Yılmaz, inşaat sektörünün 2,2 milyondan istihdam imkanına sahip olduğunu söyledi. Bu kapasitenin uluslararası alana da yansıdığını aktaran Yılmaz, 'Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar 138 ülkede toplam 563 milyar dolara yakın proje üstlenmiş durumda. Dünyanın en büyük uluslararası müteahhitlik firmaları sıralamasında firma sayısı bakımından Çin'den sonra ikinci konumdayız. Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesinde, 45 Türk firması yer alıyor ve bu da küresel düzeyde ulaştığımız seviyeyi çok açık bir şekilde gösteriyor. Bu konuda son dönemde bir yeni düzenleme yaptık biliyorsunuz. Son hazırladığımız bir yasal pakette yurt dışına dönük teknik müşavirlik hizmetlerini tamamen vergiden muaf hale getirdik. Amacımız, bu alanda çok daha hızlı bir gelişim sağlanması ve sektörümüze daha geniş bir alan oluşturulması. Geçtiğimiz yıl yapı malzemeleri sektöründe ihracatımız 35,5 milyar dolara ulaştı. Ülkemizin dış ticaretine çok büyük katkı sundu bu alan. Toplam mal ihracatımızın yaklaşık yüzde 13'ünü gerçekleştiren yapı malzemeleri sektörümüz, üretim kapasitesi, pazar çeşitliliği ve yüksek katma değerli yapısıyla küresel pazardaki konumunu her geçen yıl daha da güçlendiriyor' dedi.

'BÖLGEMİZ YENİDEN İNŞA EDİLECEK'

Bölgesel gelişmelere değinen Yılmaz, 'Kuzeyimizde Ukrayna-Rusya, güneyimizde Orta Doğu'daki çatışmalar, ekonomiyi ve insani süreçleri çok etkiledi. Son dönemde ABD ile İran arasında oluşan barış memnuniyet verici. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş da 5'inci yılına girmiş durumda, bir an önce bitmesini arzu ediyoruz. Savaşlardan hiç kimseye fayda yok, ancak yıkım getirir. Biz yıkanları değil, inşa edenleri görmek istiyoruz. Şehirlerin imar edildiğini, insanların refahının arttığını görmek istiyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönem, savaşların bittiği bir ortamda bölgemizde yeniden inşa çalışmalarının hızlanacağına ve bunun da sektörümüze yeni perspektifler açacağına inanıyoruz' diye konuştu.

Yeni yatay teknolojilerin ve yapay zekanın sektörü etkilediğini vurgulayan Yılmaz, 'Türkiye olarak dijital ve yeşil dönüşümü kalkınma stratejilerimizin merkezine almış durumdayız. 12'nci Kalkınma Planı'mızın omurgasını bu oluşturuyor. İnşaat ve yapı ekosistemi de aynı anlayışla şekillenmek durumundadır. Zengezur Koridoru'ndan Kalkınma Yolu'na kadar birçok imkanımız var. Bu güzergahlar aynı zamanda yeni enerji ve dijital güzergahlar, yeni ticaret rotaları olarak düşünülmek durumunda. Savaşlar, bölgedeki ülkelere ve Türkiye'ye ekonomik olarak büyük maliyetler üretti ama inşallah orta vadede çok daha önemli kazançlar sağlayacağımız bir döneme giriyoruz' diye konuştu.

'HİZMET İHRACATIMIZIN 40 MİLYAR DOLARI AŞMASINI TAHMİN EDİYORUZ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise hizmetler sektörünün en önemli alanlarından olan müteahhitlik sektörünün, 250 alt sektöre kaynaklık ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

'Hizmetler sektörü, rekabetçi gücümüzle bizim hizmetler ticaretinde geçen yıl 122,5 milyar dolar ihracat hacmine ulaştığımız ve 63,5 milyar dolar fazla vererek cari işlemler açığımızı makul seviyelere indirdiğimiz çok önemli bir sektörümüzdür. Dünyada en fazla hizmet ticareti fazlası sağlayan ilk 6 ülke arasında yer almaktayız. Bu yıl da ocak-mayıs döneminde hizmetler ihracatımızın 40 milyar doları aşmasını tahmin ediyoruz. Hizmetler sektöründe, özellikle turizm gelirlerinde Türkiye dünyada turist sayısı bakımından 4'üncü, turizm gelirleri bakımından 6'ncı sırada yer almaktadır. Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz de dünyada 2'nci sırada yer almaktadır ve özellikle 138 ülkede 13 bini aşan proje sayısıyla, 562 milyar dolarlık bir hacme ulaşan proje stoku ile göğsümüzü kabartmaktadır. Müteahhitlik sektörü, inşaat malzemeleri sektörünün de ana lokomotifi konumundadır. Müteahhitlikteki yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeler, inşaat malzemeleri sektörünü de tetiklemekte ve onların da büyümesini hızlandırmaktadır. Baktığımızda Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlik proje stokunda Bağımsız Devletler Topluluğu yüzde 43 oran ile 1'inci sıradadır. Burada da Rusya ve Türkmenistan ilk 2 sırayı paylaşmaktadır. Daha sonra yüzde 25 payla Orta Doğu ülkeleri, yüzde 18 payla da Afrika ülkeleri gelmektedir. Dikkat çekici olan, son yıllarda Avrupa ülkelerinin de payı artmaktadır. Geçen yıl müteahhitlik sektörümüzün kazandığı proje stokları içinde Avrupa ülkeleri yüzde 40'lık bir payla birinci sıraya yükselmişlerdir.'