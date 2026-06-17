ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada her iki kulüp de milli takımlarına üçer kaptan oyuncu göndererek dikkat çekti.

Liverpool ve Bayern Münih’ten 3’er Kaptan

Bayern Münih’te Alphonso Davies, Joshua Kimmich ve Harry Kane milli takımlarında kaptanlık yapıyor.

Liverpool’da ise Virgil van Dijk, Mohamed Salah ve Andrew Robertson turnuvada kaptan olarak sahaya çıkıyor.

Iğdır FK’den İki Kaptan Dünya Kupası’nda

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK de turnuvada iki kaptan futbolcusuyla yer aldı.

Leandro Bacuna, Curaçao Milli Takımı’na, Ryan Mendes ise Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’na kaptanlık yapıyor.

Bacuna’nın kaptanlığında Curaçao, Almanya ile karşılaştığı maçta sahadan 7-1 mağlup ayrıldı. Ryan Mendes’in kaptanlığını yaptığı Yeşil Burun Adaları ise İspanya karşısında 0-0 berabere kalarak turnuvadaki ilk puanını aldı.