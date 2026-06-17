Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu ile 30 Haziran 2028’e kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Manchester City Kariyeri

Kariyerinde son olarak Manchester City forması giyen Bernardo Silva, İngiliz ekibiyle önemli başarılara imza attı.

Portekizli futbolcu; 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 Premier Lig şampiyonluğu, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İngiltere Lig Kupası, 3 FA Cup ve 3 İngiltere Süper Kupası kazandı.

Real Madrid, bu transferle orta sahasını güçlendirerek yeni sezon öncesi kadrosuna önemli bir takviye yapmış oldu.