Turnuvanın en dikkat çeken maçlarından biri K Grubu’nda oynanacak. Miami Stadı’nda TSİ 02.30’da Kolombiya ile Portekiz karşı karşıya gelecek.

Aynı grupta Atlanta Stadı’nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Özbekistan kozlarını paylaşacak.

J Grubu’nda ise Dallas Stadı’nda TSİ 05.00’te Ürdün ile Arjantin sahaya çıkacak. Aynı saatte Cezayir ile Avusturya Kansas City Stadı’nda karşılaşacak.

L Grubu’nda Kritik Mücadeleler

New York New Jersey Stadı’nda TSİ 00.00’da Panama ile İngiltere karşılaşırken, Philadelphia Stadı’nda Hırvatistan ile Gana mücadele edecek.

Son 32 Turu Başlıyor

Turnuvada grup aşamasının ardından Son 32 Turu heyecanı Güney Afrika ile Kanada arasında oynanacak maçla başlayacak. Karşılaşma Los Angeles Stadı’nda TSİ 22.00’de oynanacak.

Güney Afrika ile Kanada arasındaki mücadele, turnuvanın eleme aşamasındaki ilk düğümü çözecek.

Maç Programı (Özet)

L Grubu

00.00 Panama – İngiltere

00.00 Hırvatistan – Gana

K Grubu

02.30 Kolombiya – Portekiz

02.30 Demokratik Kongo Cumhuriyeti – Özbekistan

J Grubu

05.00 Cezayir – Avusturya

05.00 Ürdün – Arjantin

Son 32 Turu

22.00 Güney Afrika – Kanada

Dünya Kupası’nda grup aşamasının tamamlanmasıyla birlikte gözler artık eleme turlarına çevriliyor.