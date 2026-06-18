Ortaoyunu geleneğinin sevilen karakterlerinin sahneye taşındığı oyunda, köy kahvesi atmosferi canlandırılırken mahalle kültürü, dostluk ilişkileri ve geçmiş yılların samimi sohbetleri mizahi bir dille anlatıldı. İnteraktif yapısıyla dikkat çeken oyun, seyircileri de gösterinin bir parçası haline getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde faaliyet gösteren Geleneksel Türk Tiyatrosu Birimi tarafından hazırlanan oyun, geleneksel sahne sanatlarının yaşatılması ve yeni kuşaklara aktarılması amacıyla sahneleniyor.

Oyunun sanat yönetmeni ve oyuncularından Şevket Çetin, geleneksel Türk tiyatrosunun kültürel miras açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu alandaki çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Çetin, kurdukları birim aracılığıyla hem eğitim faaliyetleri yürüttüklerini hem de sahneledikleri oyunlarla izleyicileri geleneksel tiyatro kültürüyle yeniden buluşturduklarını ifade etti.

Oyunun en önemli özelliklerinden birinin seyirciyle kurduğu doğrudan iletişim olduğunu vurgulayan Çetin, ortaoyunu geleneğinin temel unsurlarından olan tulûat sayesinde izleyicilerin de oyuna dahil edildiğini ve bu durumun gösteriye farklı bir dinamizm kattığını dile getirdi.

Gösteriyi izleyen tiyatroseverler de oyuna ilişkin olumlu görüşlerini paylaştı. İzleyiciler, köy kahvesi atmosferinin başarılı şekilde yansıtıldığını, geleneksel karakterlerin yaşatılmasının kültürel açıdan değer taşıdığını ve açık hava sahnesinin oyunun etkisini artırdığını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sahnelediği “Bir Yudum Muhabbet”, 18-19 Haziran 2026 tarihlerinde Gençlik Parkı Kültür Merkezi’nde yeniden seyirciyle buluşacak.