Babaların yalnızca ailelerinin maddi ihtiyaçlarını karşılayan bireyler olmadığını vurgulayan Benek, onların aynı zamanda çocuklarına rehberlik eden, yaşam deneyimlerini aktaran ve karakter gelişimlerine katkı sağlayan önemli birer rol model olduğunu ifade etti.

"En değerli miras, çocuklara bırakılan erdemlerdir"

Mesajında babalığın büyük bir özveri ve sorumluluk gerektirdiğini belirten Benek, "Çocuklarına dürüstlük, çalışkanlık ve vicdan gibi değerleri aşılayan babalar, geleceğin şekillenmesinde önemli bir görev üstlenmektedir. Toplumun temelini oluşturan aile kurumunun güçlenmesinde babaların katkısı yadsınamaz" değerlendirmesinde bulundu.

"Ailelerin umutla geleceğe baktığı bir ülke hedefliyoruz"

Türkiye'de ailelerin ekonomik ve sosyal açıdan daha güçlü koşullara sahip olması gerektiğini ifade eden Benek, çocukların ve gençlerin gelecek kaygısı yaşamadan eğitim alabilecekleri, ailelerin huzur ve güven içerisinde yaşayabilecekleri bir ortamın oluşturulmasının önemine işaret etti.

Daha adil bir yaşam düzeni ve daha yüksek refah seviyesine ulaşılması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Benek, toplumun tüm kesimlerinin geleceğe umutla bakabildiği bir Türkiye hedeflediklerini kaydetti.

CHP Pursaklar İlçe Başkanı Hüseyin Benek, mesajının sonunda tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayarak, hayatını kaybeden babaları da rahmet ve saygıyla andığını ifade etti.