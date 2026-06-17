TRT tabii platformunda yayınlanması planlanan “Ateş Denizi” dizisinin setinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Beykoz Kundura Fabrikası'nda devam eden çekimler sırasında polis ekipleri sete gelerek dizinin başrol oyuncusu Erdem Kaynarca hakkında işlem yaptı.

Polis Ekipleri Sete Geldi

İddiaya göre, yasaklı madde soruşturması kapsamında harekete geçen polis ekipleri, çekimlerin sürdüğü sırada sete ulaştı. O esnada sahnesi için karavanda hazırlık yaptığı öğrenilen Erdem Kaynarca'nın yanına giden ekipler, oyuncuyu karavandan çıkararak inceleme başlattı.

Aracında Arama Yapıldı

Polis ekiplerinin, Kaynarca'nın eşliğinde önce oyuncunun aracında arama yaptığı öğrenildi. Yapılan aramada herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Dizide "Nezih" karakterine hayat veren oyuncu, daha sonra ifade işlemleri için polis eşliğinde emniyete götürüldü.

Çekimlere Bir Hafta Ara Verildi

Sette yaşanan gelişmelerin ardından yapım ekibinin çekimlere ara verme kararı aldığı öğrenildi. Olay nedeniyle dizi çekimlerinin yaklaşık bir hafta durdurulduğu belirtildi.

İfadesi Alındıktan Sonra Serbest Bırakıldı

Son gelen bilgilere göre, Beykoz'dan Halkalı Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürülen Erdem Kaynarca'nın ifadesi alındı. Ayrıca oyuncudan saç ve kan örnekleri alındığı öğrenildi.

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Kaynarca'nın serbest bırakıldığı bildirildi.