MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İlhami Alparslan, Beştepe Spor Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında kulübün mali durumu, transfer yasağı, yeni tesis projeleri ve Süper Lig hedefi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Alparslan, Ankaragücü'nü yeniden Süper Lig'e taşıyacaklarına inandığını belirterek, “Bu takımı üç yıl içinde Süper Lig'e çıkaracağımızın garantisini veriyorum. Hatta bu sezon şampiyon olacağımıza inanıyorum” dedi.

Futbolcuların Alacakları Ödeniyor

Kulübün mali yükünü azaltmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Alparslan, futbolcuların alacaklarının büyük bölümünün ödendiğini söyledi.

Kalan maç başı ücretleri, bonuslar ve maaşların da kısa süre içinde ödeneceğini ifade eden Alparslan, “Futbolcuların yaklaşık 50 milyon liralık bonus, maç başı ve maaş alacaklarını ödeyeceğiz. Pazartesi ve salı günü borçların büyük kısmını kapatacağız. 19 Haziran itibarıyla yalnızca maç başları kalacak, onları da ödeyeceğiz” diye konuştu.

“Transfer Yasağını Kaldıracağım Diye Gelmedim”

Transfer yasağı konusunda da açıklamalarda bulunan Alparslan, önceliğinin mevcut futbolcuların haklarını korumak olduğunu söyledi.

“Transfer yasağını kaldıracağım diye gelmedim” diyen Alparslan, “Birileri para koyar ve kaldırır, ancak ben kulübün mevcut oyuncularının alacaklarını ödemeyi daha doğru buluyorum. Önceliğimiz futbolcuların hakkını vermek” ifadelerini kullandı.

“Futbol Acemiliğini Attık”

Geçen sezonun önemli bir tecrübe olduğunu belirten Başkan Alparslan, kulüp yönetimi olarak artık daha güçlü bir yapıya sahip olduklarını söyledi.

“Geçtiğimiz sezon paranın peşinde koştuk ve futbol acemiliğini attık. Bu sezon aynı hataları yapmayacağız. Takımımıza inanıyoruz. Geçen sezonun üzerine biraz daha koyarsak şampiyonluk kupasını kaldırırız” dedi.

“Ankaragücü’nü Bırakıp Gitmeyiz”

Kulübe olan bağlılığını vurgulayan Alparslan, Ankaragücü'nün zor günlerinde sorumluluktan kaçmayacaklarını belirtti.

“İnsanlar kendi çocuklarının geleceğini başka şehirlerde ararken biz Ankaragücü'nü bırakıp gidemeyiz. Yarım sezonda 250 milyon lira bulan biri, bir sezonda 500 milyon lira da bulur. Bu takımın çocuklarının hakkını öder ve şampiyon yapar” ifadelerini kullandı.

Yeni Tesisler ve Altyapı Hamlesi

Ankaragücü'nün geleceği için önemli projeler hazırladıklarını açıklayan Alparslan, Etimesgut, Gölbaşı ve Sincan'da kulübe tahsis edilmesi planlanan alanlar için gerekli izinlerin alındığını duyurdu.

Altyapıya özel önem verdiklerini belirten Alparslan, merkez bir ilçede yeni bir altyapı tesisi kurmayı hedeflediklerini söyledi.

“1 ila 1,5 yıl içerisinde altyapımız için modern bir tesis inşa etmek istiyoruz. Yeni tesis, kulübün geleceği açısından çok önemli olacak” dedi.

Yeni Stat ve Ortak Kullanım Mesajı

Ankara'da yapımı planlanan yeni stadyuma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Alparslan, projenin Ankara futbolu için önemli olduğunu söyledi.

Yeni stadın Ankaragücü ve Gençlerbirliği tarafından ortak kullanılabileceğini belirten Başkan, “Ankara'nın modern bir stadyuma ihtiyacı vardı. Bu proje hepimizin başarısıdır. Yeni stadyumun maliyetine katkı vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Ankaragücü Müzesi ve Yeni Mağaza Projesi

Kulübün tarihini yaşatacak projeler üzerinde çalıştıklarını açıklayan Alparslan, yeni stadyum içerisinde Ankaragücü Müzesi kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Tandoğan'da bulunan kupaların yeni müzede sergileneceğini belirten Alparslan, taraftar mağazasının da daha merkezi bir noktaya taşınması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

“Rakiplerimiz İhtiyatlı Olsun”

Yeni sezon öncesi oldukça iddialı konuşan Başkan Alparslan, rakip takımların değil Ankaragücü'nün konuşulması gerektiğini savundu.

“Ankaragücü 116 yıllık bir camiadır. Rakipleri gözümüzde büyütmüyoruz. Bu sezon hedefimiz net; şampiyonluk. İhtiyatlı olması gereken biz değil, rakiplerimizdir” dedi.

“Tek Arzum Süper Lig”

Konuşmasının sonunda hedeflerini bir kez daha yineleyen Alparslan, “Tek arzum Ankaragücü'nü yeniden Süper Lig'e taşımak. Orada mücadele etmek, büyük takımları yenmek ve bu camianın gücünü yeniden göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.