Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen “Bir Yudum Muhabbet” adlı tiyatro oyunu, Gençlik Parkı Kültür Merkezi Kavuklu Hamdi Açık Hava Sahnesi’nde sanatseverlerle buluştu. Geleneksel Türk tiyatrosunun unutulmaz karakterlerini ve doğaçlama geleneğini günümüz seyircisiyle buluşturan oyun, Başkentli tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü.

Köy Kahvesi Atmosferi Sahneye Taşındı

Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli unsurlarını sahneye taşıyan “Bir Yudum Muhabbet”, köy kahvesi atmosferi eşliğinde mahalle kültürünü, dostluğu ve geçmişin samimi sohbetlerini izleyicilere yeniden hatırlattı. Ortaoyununun sevilen karakterleriyle renklenen oyun, interaktif yapısı sayesinde seyircileri de hikâyenin bir parçası haline getirdi.

Kahkaha ve nostaljinin bir araya geldiği gösteri boyunca izleyiciler keyifli anlar yaşarken, oyunun sıcak anlatımı ve geleneksel tiyatro unsurları büyük beğeni topladı.

Başkentlilerden Yoğun İlgi

ABB Şehir Tiyatroları’nın kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahnelediği oyun, her yaştan sanatseveri bir araya getirdi. Açık hava sahnesinde gerçekleştirilen gösteri, özellikle geleneksel Türk tiyatrosuna ilgi duyan vatandaşlardan tam not aldı.

“Bir Yudum Muhabbet” Yeniden Sahnelenecek

Başkentte kültür-sanat faaliyetlerine katkı sunan “Bir Yudum Muhabbet”, yoğun ilgi üzerine yeniden seyirci karşısına çıkacak. Oyun, 18-19 Haziran 2026 tarihlerinde Gençlik Parkı Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.