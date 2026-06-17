İstanbul Sarıyer’de bir alışveriş merkezindeki kafeteryada oturan galerici Barış A., 16 yaşındaki E.T. tarafından bacağından vurularak yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, Sarıyer Yunus Polisleri tarafından kısa süren kovalamaca sonucu yakalanırken, ifadesindeki detaylar dikkat çekti.

AVM’de Otururken Vuruldu

Olay, 13 Haziran’da Ayazağa Mahallesi’nde bulunan bir AVM’de meydana geldi. İddiaya göre E.T., kafeteryada oturan Barış A.’nın yanına giderek bir süre sohbet etti. Şüphelinin, “Dövmelerin güzelmiş” diyerek masadan ayrıldığı, kısa süre sonra geri dönerek yanında taşıdığı silahla Barış A.’nın bacağına ateş ettiği öğrenildi.

Silah sesleri üzerine çevrede panik yaşanırken, yaralanan Barış A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Yunus Polisleri Kaçan Şüpheliyi Yakaladı

Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşan E.T.’yi almak için bölgeye araçla gelen İdris Ü., polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı motorize yunus timlerinin takibi sonucu E.T. ve İdris Ü. kısa sürede yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda olayda kullanılan silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi. İdris Ü.’nün daha önceden bir suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

16 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., “kasten yaralama” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Bana 200-300 Bin Lira Teklif Ettiler”

Soruşturma kapsamında alınan ifadede E.T.’nin, saldırı için kendisine para teklif edildiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Şüphelinin ifadesinde, yabancı bir numaradan mesaj aldığını ve Barış A.’ya silahla ateş etmesi karşılığında 200 ila 300 bin lira teklif edildiğini söylediği belirtildi. Kendisine mesajlaşma uygulaması üzerinden konum gönderildiğini ve silahı belirtilen noktadan teslim aldığını anlatan E.T., olay günü hedefini beklediğini ancak gelmeyince ayrıldığını, daha sonra yeniden çağrılarak kafeteryanın konumunun verildiğini ifade etti.

İfadesine göre kafeye giden E.T., Barış A.’nın gelmesini bekledi, ardından yanına yaklaşarak “Dövmelerin güzelmiş” dedi. Daha sonra silahını çıkarıp bacağına doğru bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı.