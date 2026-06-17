Açlık grevindeki öğretmenlere destek vermek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde bir araya gelen eğitimciler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Meclis çevresinde toplanan öğretmenler, taleplerini kamuoyuna duyurmak isterken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.

14 mağdur öğretmen ters kelepçeyle gözaltına alındı

Öğretmenlerin Meclis'e yürümek istemesi üzerine polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaşanan arbede sırasında bazı öğretmenlerin polis müdahalesi nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü.

Eğitimciler, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve açlık grevindeki meslektaşlarına destek vermek amacıyla gerçekleştirdikleri eylemde, yetkililerden taleplerinin karşılanmasını istedi. Polis ekipleri ise güvenlik gerekçesiyle grubun ilerlemesine izin vermedi.

Olayın ardından bölgede kısa süreli gerginlik yaşanırken, öğretmenler ve destekçileri taleplerini dile getirmeye devam etti.

Müdahalenin yapıldığı Çankaya Kapısı önüne gelen CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, öğretmenlerin dertlerini anlatmak istediğini vurgulayarak İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği'ne tepki gösterdi.

Özçağdaş şu ifadeleri kullandı: "Bunlar öğretmen. Öğretmenlere şiddet uyguluyorsunuz. Seslerini duyurmak istediler, gördükleri muameleye bak. Sürekli bir zulüm oluyor burada. Yerlerde sürüklenerek insanlar alınıyor. Bu ülke öğretmenlerine zulmederek okul saldırılarını falan engelleyemez. Bıktık bu AK Parti'nin işlerinden."