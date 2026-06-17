Şereflikoçhisar Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, üreticilerin zararlarının belirlenmesi için sahada çalışma yapma kararı aldı. Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, çiftçilerle birlikte arazide incelemelerde bulunarak acil durum toplantısı gerçekleştirdi.
Koçak, belediyenin tüm imkânlarının seferber edileceğini belirterek, “Kanun çerçevesinde elimizden geleni yapacağız. İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası üzerinden hasar tespit tutanakları hazırlanmalı” dedi.
Toplantı sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da telefonla bağlanarak çiftçilere destek mesajı verdi. Yavaş, “Can kaybı olmasın, gerisi telafi edilir. Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığına talimat verdim, gereken neyse yapılacak” ifadelerini kullandı.
Bölgede hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlanması ve üreticilere destek sürecinin başlatılması bekleniyor.