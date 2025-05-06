Prof. Dr. Ümit Kervan, cihazın 2026 yılında Türkiye’deki ameliyathanelerde kullanılmasını hedeflediklerini belirtti.

80 Bin Açık Kalp Ameliyatı İçin Stratejik Öneme Sahip

Türkiye’de her yıl yaklaşık 80 bin açık kalp ameliyatı yapıldığına dikkat çeken Kervan, bu cihazın, koroner bypass, kapak değişimi, kalp nakli gibi ameliyatlarda hayati rol oynadığını ifade etti. Cihazın klinik öncesi ve hayvan testleri başarıyla tamamlandı.

ASELSAN ve TÜSEB İş Birliğiyle Yüksek Performanslı Bir Sistem

Cihazın geliştirme sürecinde ASELSAN mühendisleri ve kalp cerrahları birlikte çalıştı. Klinik öncesi testlerde yabancı cihazlardan daha iyi sonuçlar verdiği kaydedildi. ASELSAN bu süreçte üç ödül kazandı.

IDEA Laboratuvarlarında Uluslararası Standartlarda Test

Daha önce yurt dışında yapılması gereken büyük hayvan testleri, artık İstanbul’daki IDEA Laboratuvarları sayesinde Türkiye'de gerçekleştiriliyor. 7/24 hizmet verecek altyapıyla, tıbbi cihaz üreticileri için test imkânı sağlanıyor.

Yerli Üretimle 3 Milyar Dolarlık Pazarda Söz Sahibi Olunacak

Dünyada sınırlı sayıda üreticinin yer aldığı kalp-akciğer makinesi pazarının 3 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olduğunu belirten Kervan, cihazın ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı.

Kusursuz Güvenlik ve Manuel Çalıştırma Yeteneği

Olası tüm kötü senaryolar düşünülerek geliştirilen cihaz, elektrik kesintisi gibi durumlarda manuel olarak da çalıştırılabiliyor. Bu sayede ameliyat sırasında maksimum güvenlik sağlanıyor.

Tamamen Yerli, Tamamen Milli

Motorundan yazılımına kadar tüm bileşenleri Türk mühendis ve bilim insanları tarafından geliştirilen cihaz, hiçbir dış destek olmadan üretildi. TÜSEB ve USHAŞ, cihazı tüm uluslararası fuarlarda tanıtmaya başladı.