Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3-5 yaş arası çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Diş Sağlığı Eğitimleri düzenliyor.

Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Miniklere Sağlıklı Gülüşler İçin Diş Sağlığı Eğitimi! Çocuklarımıza ağız ve diş sağlığının önemini anlatmak için Diş Sağlığı Farkındalık Eğitimleri düzenliyoruz. Gönüllü diş hekimlerimizin vereceği eğitimler sonunda, çocuklarımıza Ankara Eczacı Odası desteğiyle diş macunu ve diş fırçası hediye edilecek.

Tarih, Yer Ve Saat:

6 Mayıs 2025 -İşçi Blokları Çocuk Etkinlik Merkezi / Saat: 09.30

8 Mayıs 2025 -Şentepe Çocuk Etkinlik Merkezi / Saat: 10.00

Etkinliklerimiz ücretsizdir ve 3-5 yaş arası çocuklarımıza yöneliktir."

🦷 Miniklere Sağlıklı Gülüşler İçin Diş Sağlığı Eğitimi!



Çocuklarımıza ağız ve diş sağlığının önemini anlatmak için Diş Sağlığı Farkındalık Eğitimleri düzenliyoruz.



Gönüllü diş hekimlerimizin vereceği eğitimler sonunda, çocuklarımıza Ankara Eczacı Odası desteğiyle diş macunu… pic.twitter.com/RV1Uw8DBUn — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 5, 2025