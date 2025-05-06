Kızılcahamam Belediyespor Şampiyonluk Yolunda Dev Adım Attı
Kızılcahamam Belediyespor Şampiyonluk Yolunda Dev Adım Attı
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Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, teknik direktör Rıza Çalımbay gözetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

Antrenmanda kırmızı-beyazlı oyuncular, 5'e 2 pas çalışmaları ve dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi. Günün çalışması, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor, Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yapacağı idmanla devam edecek.

Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK arasındaki mücadele, 11 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanacak.

Muhabir: Haber Merkezi