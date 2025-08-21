Onursal Başkan Mehmet Yiğiner’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmaya Kulüp Başkanı Gazi Ercüment Tekin, Teknik Direktör Mustafa Kaplan, futbolcular ve teknik heyet katıldı.

Başkan Tekin ve Kaplan, yemek sırasında futbolculara hitap ederek moral ve motivasyon konuşmaları yaptı. Takımın birlik ve beraberlik mesajı verdiği gecede yüksek motivasyon dikkat çekti.

