Gazze Şeridi'nde 22 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdüren İsrail, Filistinli sporcuları da hedef alıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 269'a çıktı

İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze kentini işgal planını onayladı

Filistin Futbol Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda federasyona bağlı 324 sporcu yaşamını yitirdi.

Farklı spor dallarından sporcular, teknik direktörler, yöneticiler, hakemler ve kulüp yönetim kurulu üyeleri de İsrail bombalarının hedefi oldu.

İsrail saldırılarında sadece geçen temmuz ayında farklı disiplinlerden 40 Filistinli sporcu hayatını kaybederken, ağustos ayında ise Filistin Spor ve İzcilik Hareketinin 9 sporcusu yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırım ve sistematik saldırılarda bugüne kadar 673 sporcu hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun bölgeye saldırılarında 184'ü tamamen, 80'i kısmen olmak üzere 264 spor tesisi yıkıldı.

Filistinli eski milli basketbolcu, insani yardıma ulaşmaya çalışırken öldürüldü

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son olarak Filistinli eski milli basketbolcu Muhammed Şalan yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Şalan'ı, çocuklarını doyurabilmek için insani yardıma ulaşmaya çalıştığı sırada hedef aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, 'İşgal güçleri, çocuklarını doyurmak için Han Yunus'ta insani yardıma ulaşmaya çalışan 40 yaşındaki Şalan'a ateş açtı. Şalan, açılan ateş sonucu şehit edildi.' ifadelerine yer verildi.

Eski milli basketbolcu Şalan'ın, böbrek yetmezliği bulunan sepsis hastası kızı Meryem için ilaç aradığı ve sık sık yardım çağrısında bulunduğu aktarıldı.

'Filistinli Pele' lakaplı eski milli futbolcu Ubeyd de öldürüldü

Filistin futbolunun efsane isimlerinden 'Filistinli Pele' lakaplı eski milli futbolcu Süleyman el-Ubeyd de 6 Ağustos'ta İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım alabilmek için toplanan sivillere düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi.

Gazze'deki 'Eş-Şati', Batı Şeria'daki 'El-Amari' kulüplerinde forma giyen, gol krallığı bulunan, 24 uluslararası maçta milli takımı temsil eden ve kariyeri boyunca 100'den fazla gol atan 41 yaşındaki Ubeyd, 6 Ağustos'ta çocuklarına yiyecek getirmek için kuzeyden güneye kadar gitti ama bir daha geri dönemedi.

Tüm dünyaca tanınan bir futbolcu olması hasebiyle Süleyman'ın ölüm haberi UEFA tarafından paylaşıldı. Paylaşımda ''Filistinli Pele Süleyman el-Ubeyd'e elveda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenekti.' ifadesi kullanıldı.

İsrail, ağustosta Filistinli sporcuları öldürmeye devam etti

Ubeyd'in öldürülmesi sonrasında da İsrail, Filistinli sporculara yönelik saldırılarını sürdürdü.

Filistinli güreşçi Ala Refik el-Medhun İsrail saldırısında hayatını kaybederken, Deyr el-Belah 'İttihad' takımı futbolcusu Nasrallah Muhammed Nasrallah el-Mukati de İsrail güçlerince öldürüldü.

Filistin milli beyzbol takımı oyucusu Mustafa Ahmed Tafiş evinin yakınında İsrail saldırısıyla hayatını kaybederken, olayda başka sporcuların da yaşamını yitirdiği öğrenildi. Futbolcu Muaz Ala el-Havacri de ağustos ayı içerisinde İsrail tarafından katledildi.

Filistinli sporcular evlerinde, aileleriyle birlikte hedef alındı

'Şebab Cibaliya' futbol takımının defans oyuncusu Mustafa Şahin, Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdi. Aynı ay içerisinde 'Hidmet Refah' takımı oyuncusu Raşid en-Nems eşi ve çocuğuyla birlikte İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

Kasım 2024'te Sadaka Spor Kulübü'nün kalecisi Sadıc el-Uruki, İsrail'in Gazze'deki evini bombalaması sonucu yaşamını yitirdi.

Bu yılın ocak ayında ise İsrail ordusu yardımcı hakem Raşid Mustafa Hamdune'yi Beyt Lahiya'ya düzenlendiği saldırıda öldürdü. Yine ocak ayı içerisinde, 'Beyt Hanun' futbolcusu Şadi eş-Şaar ile 'Nesirat Hidmat' oyuncusu Muhammed Ebu Zeyd de İsrail bombardımanında yaşamını yitirdi.

Mart ayında İsrail saldırısında ağır yaralanan Refah Gençlik Kulübü'nün 22 yaşındaki oyuncusu Hamedan İmad, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne temmuz ayında düzenlediği saldırıda ise Megazi Hizmet Kulübü oyuncusu 30 yaşındaki Muhannad el-Ley yaşamını yitirdi. Megazi'de başladığı futbola, 2016-2017 sezonunda takımının premier ligine yükselen Ley, evine düzenlenen İHA saldırısıyla öldürüldü.

Gazze'de 288 bin aile evsiz kaldı, 2 milyondan fazla kişi yerinden edildi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle 288 bin aile evsiz kaldı, 2 milyondan fazla sivil zorla yerinden edildi.

Çadırlarda, okul binalarında, sokaklarda ve akrabalarının yanında yaşamak zorunda kalan Filistinli siviller, temiz su, kanalizasyon hizmeti gibi en temel insani yaşam koşullarından mahrum bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda 62 bin 122 kişi hayatını kaybetti, 156 bin 758 kişi yaralandı.

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 2 bin 18 kişi öldürüldü, 14 bin 947 kişi yaralandı.